Девушка набрала аж 9 килограмм за три месяца.

Украинская модель Анна Неплях рассказала, что за время войны поправилась на 9 килограмм. Девушка не только поделилась с поклонниками этой новостью, но и показала свое новое тело.

По ее словам, она постоянно заедает стресс, поэтому скачок в весе был стремительным. Сейчас при росте в 173 см она весит 68 кг.

"Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом опять набрал, а кто-то с того самого дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием оградиться от внешнего мира, набрав вес", - написала Неплях в своем Instagram.

Также она прикрепила фото в черном бикине, на котором можно рассмотреть ее новое тело.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Неплях подразнила поклонников фигурой в новой фотосессии.

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