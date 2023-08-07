Жанна Специальная стала победительницей конкурса, финал которого прошел в Москве.

В Москве прошел конкурс красоты "Мисс Россия 2023". Корону получила 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика, но в сети не оценили выбор жюри.

В конкурсе участвовали замужние россиянки. Всего на звание "Мисс Россия 2023" претендовали 33 женщины, а главным призом, помимо короны, была путевка на Мальту.

Финал состоялся 6 августа в Москве, куда съехались победительницы из регионов. Участницы разных возрастов – самой младшей Кристине Гончаровой 28 лет, а самой старшей Татьяне Мясниковой из Нижнего Новгорода - 56 лет.

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В итоге выбор жюри пал на 32-летнюю "барби" из Геленджика.

Вот только пользователи соцсетей не согласны с таким решением:

А по-настоящему, красивых разве нет??? Эти губастые, крашеные куклы надоели, смотреть противно.

Классическая косорылая мокша

Ужас, кости торчат, что в этом красивого?

Рот шире ворот

Уж больно много краски на ней. Красота, это когда природой дано, а ты ее поддерживаешь. А тут смой штукатурку и не узнаешь красу

Ничего красивого здесь нет!!!!!! Накрашенная кукла!!!! Худая!!!!! Шея как у жирафа!!!

Мисс Россия 2023 – что известно о Жанне Специальной

Россиянка имеет четыре высших образования. Она работает директором департамента продаж в IT-компании. У Специальной есть трехлетняя дочь Амели.

"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", - рассказала новая "Мисс Россия 2023" в комментарии российским журналистам.

Ранее УНИАН писал, что российская модель Анна Линникова приняла участие в ежегодном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", чем спровоцировала волну хейта в свой адресс в сети.

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