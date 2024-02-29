Она опубликовала видео, на котором представительница Беларуси кричит на нее в автобусе.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Европа-2024" заявила, что ей устроили травлю россияне.

Милена Мельничук опубликовала в Instagram обращение, в котором рассказала о звонках с угрозами со стороны граждан РФ, которые называли ее нацисткой и фашисткой. По словам девушки, те угрожали ей ударами ракет по ее городу.

"Во время конкурса меня заставляли фотографироваться с россиянкой. Когда я агрессивно отказывала - мне угрожали и говорили, что я тупая и ничего не понимаю. Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться", - пишет она.

Мельничук также говорит, что дизайнер конкурса специально выдал им одинаковые платья, чтобы они "были как подруги". "Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене, когда я попросила переставить меня, он сказал на русском языке: "Мне по*уй на войну в Украине". Во время самого финала этот хореограф кричал мне на сцене "х*хлушка", - рассказала она.

Также девушка опубликовала видео из автобуса, в котором участница из Беларуси кричит на нее, желает смерти ее брату, и называет Украину агрессивной страной. "У тебя война? А чего ты тогда с*ськами трясешь на конкурсе красоты? Какого хрена ты приехала на конкурс красоты?" - кричит она.

Что известно о конкурсе:

Конкурс "Мисс Европа-2024" проходил с 15 по 25 февраля в ливанском Бейруте. Первое место заняла россиянка из Казани Роза Гадиева, третье - беларуска Ирина Максимович.

Мельничук уверяет, что российский Минкульт заплатил 20 тисяч евро за победу россиянки, а беларуска заплатила 5 тисяч евро.

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