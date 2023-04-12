Однако Мишина не согласилась на его предложение.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что много лет назад, когда она только начинала актерскую деятельность, за ней ухаживал российский актер Сергей Гармаш.

Они вместе снимались в фильме "Обитаемый остров". Тогда Мишиной было всего 18 лет, поэтому на тот момент она согласилась на предложение Гармаша обменяться телефонами. Однако девушка даже не предполагала, что он будет названивать ей полгода.

Как призналась Мишина в интервью Славе Демину, Гармаш звал ее на свидания, просил приехать в Москву и говорил, что поможет стать ей крутой актрисой.

Видео дня

"Он меня звал на свидание, но я все время морозилась от него. А в один момент он позвонил мне и сказал: "Приезжай ко мне в Москву". Я сказала, ну как, я не могу. И после этого он еще раз позвонил и сказал: "Я вижу, что ты не хочешь стать классной актрисой?" Я мог сделать из тебя классную актрису, поэтому ты подумай и приезжай", - вспомнила Ксения.

Стоит отметить, что Сергей Гармаш родился в Херсоне, однако карьеру решил строить в России. После 24 февраля 2022 года, когда страна-террорист устроила полномасштабное вторжение в Украину, он поддержал преступный режим Кремля.

Напомним, ранее Ксения Мишина "зажгла" в объятиях известного мужчины.

Вас также могут заинтересовать новости: