Известная украинская актриса Ксения Мишина пришла на интервью к Славе Демину, во время которого они устроили зажигательные танцы. Они вспомнили период участия Мишиной в шоу "Танцы со звездами" и показали свои хореографические навыки.
Так, на одном из моментов Ксения появилась в объятиях Славы. Она положила свою ножку ему на руку и показала прогиб назад. Затем они продолжили танцевать, чем насмешили своих поклонников.
Пользователи сети восприняли с юмором этот перформанс и написали позитивные комментарии.
Что пишут в сети
- "Влад Яма нервно курит где-то в Майами"
- "Премию в студию за самый кринжовый танец"
- "Мишина - огонь"
- "Ух, какие вы драйвовые"
- "О, что-то новенькое. Нормально так"
- "Слава, вы сама грациозность"
- "Красивая пара"
Напомним, недавно Ксения Мишина отдыхнула вместе с сыном Платоном в Египте. Во время отдыха она демонстрировала свою стройную фигуру, над которой работала четыре месяца. Известно, что актриса активно занималась спортом и полностью перешла на правильное питание.