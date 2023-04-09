Актриса показала зажигательные танцы с украинским ведущим.

Известная украинская актриса Ксения Мишина пришла на интервью к Славе Демину, во время которого они устроили зажигательные танцы. Они вспомнили период участия Мишиной в шоу "Танцы со звездами" и показали свои хореографические навыки.

Так, на одном из моментов Ксения появилась в объятиях Славы. Она положила свою ножку ему на руку и показала прогиб назад. Затем они продолжили танцевать, чем насмешили своих поклонников.

Пользователи сети восприняли с юмором этот перформанс и написали позитивные комментарии.

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Что пишут в сети

"Влад Яма нервно курит где-то в Майами"

"Премию в студию за самый кринжовый танец"

"Мишина - огонь"

"Ух, какие вы драйвовые"

"О, что-то новенькое. Нормально так"

"Слава, вы сама грациозность"

"Красивая пара"

Напомним, недавно Ксения Мишина отдыхнула вместе с сыном Платоном в Египте. Во время отдыха она демонстрировала свою стройную фигуру, над которой работала четыре месяца. Известно, что актриса активно занималась спортом и полностью перешла на правильное питание.

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