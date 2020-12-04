Певица решила устроить себе настоящую новогоднюю атмосферу и поделиться ею с поклонниками.

Певица Миша Романова, несмотря на все обстоятельства вокруг, решила устроить себе настоящую новогоднюю атмосферу и поделиться ею с поклонниками.

Снимки Миша Романова опубликовала на своей странице в Instagram.

Со светлыми надеждами на новый 2021 год, который совсем скоро вступит в свои права, певица снялась в очень нежной фотосессии.

Читайте такжеТина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии«Мне хочется, чтобы вернулось, то праздничное новогоднее настроение, похожее на волшебство, которое я чувствовала в детстве. Ведь, где-то в душе все еще есть маленькая надежда на рождественское чудо, - комментирует Миша свою съемку. – Поэтому, я с удовольствием накуплю много мандарин, шоколадных зайчиков и буду со своим сыном Мартином украшать дома елку».

Ранее Певица Миша Романова в интервью для Кати Осадчей рассказала, общается ли родной отец с ее сыном Мартином и как Макс Барских справляется с обязанностями крестного отца.

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Автор: УНИАН