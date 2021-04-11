Звезда предстала в стильном аутфите.

Популярная певица Миша Романова показала в Instagram фотографию, на которой предстала в стильном образе.

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Девушка надела красный гольф и черные джинсы-скинни, дополнив их поясом. При этом она совсем забыла о бюстгальтере. В результате стали заметны ее торчащие соски. К слову, фанаты пришли в восторг от такого снимка.

"Красопета", "Очень красивая девушка", "Хороша", "Фигура бомба", - пишут в комментариях поклонники.

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Автор: Диана Могилевич