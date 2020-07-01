Звезде "Папиных дочек" угрожают расправой из-за слухов о романе с "мажором" Прилучным
Недавно звезду «Папиных дочек» заметили в обществе Павла Прилучного. Актеры просто прогуливались по улице, но им сразу же приписали роман. После этого на Мирославу Карпович обрушился шквал угроз и критики.
Об этом сообщает "СтарХит".
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Некоторые пользователи сети не скупятся на оскорбления, желают артистке всевозможных проблем и даже смерти, грозят расправой. Правда, нашлись те, кто встал на сторону Мирославы. «За угрозы может светить уголовное наказание», — предупредили они.
Сама же Карпович не ведется на провокации и не комментирует слухи вокруг своей персоны.
Напомним, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака.
Что касается Мирославы, то она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у 34-летней звезды «Папиных дочек» был молодой человек. Вот только живут ли они до сих пор вместе — загадка.
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