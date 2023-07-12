Всемирно известный чешско-французский писатель Милан Кундера, который нередко появлялся в перечнях возможных номинантов на Нобелевскую премию, умер во Франции, сообщают Novinky.cz и Le Figaro.

Обстоятельства смерти писателя не сообщаются. На момент смерти ему было 94 года.

За более чем 60 лет творческого пути автор написал 6 романов на чешском языке, 4 романа на французском языке, несколько пьес, ряд сборников стихов и многочисленные очерки. Последний его роман "Торжество незначительности" (La Fête de l'insignifiance) увидел свет в 2013 году.

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Литературная деятельность Кундеры отмечена рядом наград и премий, включая премию Франца Кафки, Австрийскую государственную премию по европейской литературе, Иерусалимскую премию.

Кроме этого, деятель искусства был почетным гражданином своего родного города – чешского Брно и кавалером французского ордена Почетного легиона.

Что нужно знать о Милане Кундере

Писатель, поэт, прозаик, драматург Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в чешском городе Брно в семье пианиста Людвика Кундеры. Высшее образование получил в Праге – сначала изучал литературу и эстетику в Карловом университете, затем режиссуру и написание сценариев в Академии кино.

В 1948 году 19-летний будущий писатель присоединился к ведущей Коммунистической партии, и уже через два года был исключен из нее за "антипартийную деятельность". Следствием этого стало и исключение из университета. Сам Кундера вспоминал, что после прекращения учебы жил среди рабочих и зарабатывал музыкой. Тогда же начал активно заниматься литературой.

В 1956 году членство Кундеры, который писал литературные статьи и продвигал авангардную поэзию, в партии было восстановлено. В последующие годы он читал лекции, писал и публиковал первые романы на чешском языке.

После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году свободе слова был положен конец. Эти события оказали значительное влияние на жизнь и творческую деятельность Кундеры. В 1970 году реабилитированный в Коммунистической партии писатель был снова исключен из нее, потерял должность преподавателя в Институте высшего киноведения в Праге, его книги начали изымать из книжных магазинов и библиотек.

В 1975 году вместе со своей женой Верой он был вынужден покинуть Чехословакию и переехал во Францию, куда его пригласили преподавать в университете. Именно здесь писатель прожил остаток своей жизни. Тут он преподавал в Высшей школе социальных наук в Париже, писал свои самые яркие произведения (здесь появились на свет "Вальс на прощание", "Книга смеха и забвения", "Невыносимая легкость бытия", "Бессмертие", "Медлительность", "Идентичность", "Неизвестность", "Торжество незначительности"). В своих произведениях французского периода Кундера прежде всего рефлексирует о жизни в оккупированной стране, эмиграция становится одной из центральных тем его творчества.

Всемирная известность пришла к нему с экранизацией одного из его произведений этого периода – "Невыносимой легкости бытия" – в 1988 году. События романа разворачиваются в 1960-х и охватывают 1968 год. В центре повествования чешская пара – интеллектуал Томаше и его молодая жена Тереза, которые жили в Чехии в условиях советской оккупации и были вынуждены эмигрировать в Швейцарию.

Публичности популярный писатель всячески избегал и с середины восьмидесятых почти не давал интервью, говоря, что "частная жизнь писателя не принадлежит публике".

После эмиграции Кундера и его жена были лишены чехословацкого гражданства. Только в 2019 году, спустя 40 лет, Кундера восстановил чешское гражданство, однако на родину так и не вернулся. Хотя сам Кундера называл себя французским писателем и заявлял, что его книги должны продаваться в разделе "французская литература", в Чехии не только считают его своим, но и называют "важнейшим чешским писателем второй половины ХХ века".

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