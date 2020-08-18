Известного голливудского актера Микки Рурка похоронят в Украине

Звезду Голливуда Микки Рурка после смерти похоронят в селе Загорцы Хмельницкой области.

Известного голливудского актера Микки Рурка после смерти похоронят на Хмельнитчине.

Об этом на странице в Facebook написал журналист Юрий Гула.

Так, еще в прошлом году 67-летний Рурк заявил, что хочет быть похороненным в Украине. Сегодня в село Загорцы прилетел помощник Микки Дмитрий Корнейчук, который выбрал место на кладбище для легендарного актера.

"Як умру, то поховайте мене в Україні. Помните историю о Микки Рурке, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнийчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" – написал Гула.

Отметим, что село Загорцы находится в Белогорском районе, Хмельницкой области. Именно там живет бабушка и похоронена родня его друга и помощника Дмитрия Корнейчука.

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Сейчас Микки Рурк живет в Нью-Йорке. Он стал известным благодаря таким фильмам, как "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея" и "Рестлер". Позже снялся в "Сердце ангела" и "Железном человеке 2".

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Автор: Олег Давыгора