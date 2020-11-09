Актер продолжает радовать поклонниц новіми фото.

Итальянский актер Микелле Морроне опубликовал в Instagram новый снимок.

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На кадре звезда позирует в одних плавках на белоснежной яхте. Он лежит на боку, оперевшись на локоть, а рядом с ним лежат фрукты. Вероятно, Микелле решил посвятить выходной день единению с морем и набраться вдохновения.

Фанаты предположили, что Морроне решил повторить кадр из эротического фильма "365 дней". Напомним, что на кадрах актер якобы занимался сексом со своей партнершей по кино. И эти сцены происходили именно на яхте.

Кто такой Миккеле Морроне:

Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Ломбардии. Актером решил стать еще в подростковом возрасте

Актерский дебют Микеле Морроне состоялся в 2010 году на сцене театра Teatro Fraschini в Павии

После премьеры "365 дней" в польском Tinder появился аккаунт Микеле Морроне, но это подделка

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Автор: Диана Могилевич