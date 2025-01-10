Известная украинская певица Мика Ньютон, которая последние годы живет в США вместе со своим мужем Крисом Сааведрой, рассказала о последствиях масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.
Сначала артистка отметила, что им с любимым повезло. Паре не пришлось срочно покидать дом, как тем людям, которые оказались в эпицентре бедствия. По словам Мики, сейчас они с Крисом находятся в безопасном месте, однако девушка решила показать кадры выгоревших дотла домов.
"Спасибо всем за связь. Мы в безопасности и благодарны за то, что нам не нужно было эвакуироваться. Пожалуйста, молитесь за Лос-Анджелес", - написала Ньютон в своем Instagram.
Но через несколько часов Мика написала, что все же вынуждена вместе со всей семьей эвакуироваться для безопасности.
"Вся наша семья просто сейчас должна эвакуироваться. Это все, как в страшном сне, но наяву", - добавила исполнительница.
К слову, масштабные лесные пожары, которые начались на днях в США, принесли американцам страшные последствия. Огонь унес жизни по меньшей мере пяти человек и многие остались без крыши над головой.
Напомним, недавно Пэрис Хилтон показала свой полностью разрушенный дом после пожара.