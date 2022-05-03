По словам Данилко, Михалков сошел с ума.

Украинский артист Андрей Данилко высказался о путинисте Никите Михалкове, который ранее поддержал войну в Украине.

Данилко отметил, что российский актер Михалков уже давно сошел с ума. То, что он говорит - это даже не шутки, а его реальное мнение. Кроме того, артист отметил, что Михалков ведет себя крайне неадекватно.

"Он сошел с ума. Он просто сошел с ума и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вот что-то там. Вы даже на этот взгляд его посмотрите, момент его шуток, которые он повторяет каждый раз, эта интонация", – сказал Данилко в интервью Politeka Online.

По мнению Данилко, Михалков из-за своих возрастных изменений также начал терять свой профессионализм.

"Михалков – сумасшедший. И мне кажется, я уже где-то говорил об этом. Вы знаете, вот он – мразь. Вот мразь, правда. И он, самое интересное, что он знает, что он мразь. Это ужасно, когда Бог отнимает талант у человека, у которого он был", – добавил Данилко.

Отметим, 31 августа 2015 года СБУ запретила Никите Михалкову въезд в Украину в течение пяти лет. Въезд Михалкову ограничен как деятелю культуры, создающему угрозу национальной безопасности Украины.

В марте 2022 года Латвия запретила Михалкову въезд в связи с вторжением России в Украину.

Напомним, ранее Андрей Данилко возмутился путинистом Тарзаном.

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