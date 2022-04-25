Также Данилко признался, что предпочитает носить черные вещи.

Украинский артист Андрей Данилко постоянно носит кепку и черную маску на подбородке. Его поклонников всегда интересовало, почему эти вещи являются неотъемлемыми элементами его образа. Сейчас же он решился ответить на этот вопрос.

"Одно время спрашивали: "А чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый". А у меня волосы так быстро растут. Клянусь! Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таких, а вы все время в шапке", – сказал музыкант в программе "Зірковий шлях".

Данилко добавил, что кепка - это его униформа. При этом он пообещал снять кепку и маску, когда Украина победит в развязанной РФ войне.

"Для меня это униформа. Я надеваю это как униформу. У меня одежда разная, но вся одного цвета. Темная. То же самое и с маской. У меня зрение плохое, я ее где-то брошу, а потом не могу найти. Настолько мне в этом привычно", - добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказал, как "мама" Верки Сердючки помогает украинцам во время войны.

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