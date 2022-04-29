Андрей Данилко возмутился тем, что Тарзан поддерживает жестокую политику Путина и кровавую войну в Украине.

Украинский артист Андрей Данилко, который прославился образом Верки Сердючки, прокомментировал высказывание мужа Наташи Королевой, российского стриптизера Тарзана. Свою позицию он высказал в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы".

Сообщается, что Наташа Королева пытается усидеть на двух стульях, поэтому никак не высказывалась касательно войны в Украине, продолжая давать концерты в России. А вот ее муж Тарзан открыто поддерживает политику Путина.

"Слушаю видео Тарзана... Я в ужасе, как такое можно сказать, когда у тебя жена – украинка из Киева. Он так считает, он же бывший военный: "Такого не может быть". Ты знаешь, что может быть? У меня перед глазами Буча или Гостомель. Опять же, я ему не судья. Я понимаю, что он как-то по-своему зомбирован. Но, может быть, он так думает… Что сказать? Я не знаю. Наверное, они боятся", - сказал Андрей Данилко.

Отметим, мама и сестра Наташи Королевой, которые сейчас находятся в США, поддерживают Украину, осуждают войну, развязанную Путиным, и даже отписались от Сергея Глушко в социальной сети.

Напомним, Гордон жестко "прошелся" по Королевой и Тарзану. Журналист назвал певицу - идиоткой, а ее мужа - тупым.

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