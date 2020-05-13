Мэтт Дэймон рассказал о COVID-19 у своей дочери, сейчас семья на карантине в Ирландии

Вместе с детьми и женой Мет находится в Дублине на самоизоляции.

49-летняя голливудская звезда Мэтт Дэймон признался, что его 21-летняя падчерица подхватила COVID-19 на обучении в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Наша старшая дочь учится в колледже Нью-Йорка, у нее был COVID-19, но она прекрасно с этим справилась», – сказал он.

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По его словам, коронавирус «страшен», особенно для людей пожилого возраста. Актер добавил, что всячески помогает родителям и предохраняет их от недуга.

Вместе с детьми и женой Мет находится в Дублине на самоизоляции. Журналисты уже успели сфотографировать звезду с фанатами и во время плавания. В комментарии СМИ американец назвал место «сказкой». А в соцсетях местные жители делятся своими впечатлениями от соседства со звездной семьей.

Как сообщал УНИАН, 61-летняя певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram два селфи, на которых предстала в полупрозрачном белье.