Развод Мэри-Кейт Олсен: звезда покидает мужа и переезжает в элитный особняк

33-летняя звезда дважды подавала заявления на развод в суды Нью-Йорка, но все были отклонены в связи со вспышкой COVID-19.

Популярная актриса Мэри-Кейт Олсен намерена переехать в арендованный особняк в Хэмптонсе на лето после того, как ей не удалось расстаться с 50-летним Оливье Саркози.

Об этом пишет The Daily Mail.

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33-летняя звезда дважды подавала заявления на развод в суды Нью-Йорка, но все были отклонены в связи со вспышкой COVID-19 и введением в США карантина.

Как сообщал УНИАН, Олсен пыталась продолжить пользоваться совместной недвижимостью, но в судебных документах утверждала: «мой муж ждет, пока я уеду из нашего дома в центре Нью-Йорка в период карантина. Я в шоке, что мой муж хочет лишить меня крыши над головой, я рискую потерять к тому же всю личную недвижимость».

Проблемы с разводом связывают, в частности, с детьми. СМИ пишут, что несколько лет назад рождение ребенка для Мэри-Кейт не было приоритетным, но сейчас это изменилось. Сам мужчина детей не хотел.

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