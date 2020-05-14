Мэри-Кейт Олсен спешно разводится с мужем

Пара пробыла в браке пять лет.

Актриса Мэри-Кейт Олсен и ее муж, французский банкир и брат бывшего президента Франции, Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака.

Поговаривают, что инициатором разрыва стала именно Мэри-Кейт и что она еще месяц назад подала все необходимые документы, однако из-за карантина в связи с коронавирусом, бракоразводный процесс отложился на месяц, передает TMZ.

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Также известно, что с помощью адвокатов Мэри-Кейт хочет как можно быстрее получить срочный судебный ордер, чтобы ускорить расторжение брака. Срочное заявление о разводе даст возможность Олсен запретить Саркози распоряжаться их имуществом.

А тем временем бизнесмен без ведома Мэри-Кейт разорвал договор аренды квартиры, в которой они жили вместе. Он требует у Олсен, чтобы она забрала свои вещи к 18 мая.

Как сообщал ранее УНИАН, пара начала встречаться в 2012 году. Для 50-летнего бизнесмена этот брак был уже вторым – Саркози был женат на Шарлотте Бернар. 2015-го пара обручилась в Нью-Йорке. Для 33-летней Мэри-Кейт – первый.