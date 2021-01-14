В декрете актриса продолжает делится с поклонниками студийными снимками.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли 8 января родила вторую дочь, которую назвала Лили Кои, но при этом не забывает активно вести страницу в Instagram.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли родила дочь (фото)Она публикует сториз, в которых показывает малышку, а также делится снимками с фотосессий.

На одном из последних фото звезда сериала "Великолепный век" позировала в платье серо-черного цвета с декольте. Актриса нанесла легкий нюдовый макияж, который подчеркнул цвет ее глаз. Волосы Мерьем были немного собраны.

Фото было сделано на берлинской студии Keyi Studio, которой руководят Изабелла Хробок и Гжегож Бачински.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

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Автор: Ирина Погорелая