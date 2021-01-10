37-летняя турецко-немецкая актриса поделилась с поклонниками радостной новостью. Она стала мамой во второй раз.
Читайте такжеНа прогулке: звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выложила новое беременное фотоАктриса родила девочку 8 января и обнародовала снимки с новорожденной в Инстаграм.
Узерли показала, как держит маленькую дочь на руках и кормит ее грудью. А также рассекретила имя девочки, ее назвали Лили Кои.
"08.01.2021 Моя дорогая Лили…Лара, папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам… будь под защитой бесконечно", - подписала фото Мерьем.
Ларой зовут 6-летнюю дочь актрисы от предыдущих отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Сейчас Мерьем живет в Берлине, вместе со своим возлюбленным, который, как она недавно призналась, сделал ей предложение, и они собираются узаконить свои отношения.
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