Турецко-немецкая актриса поделилась с поклонниками новым кадром.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли опубликовала в сториз новое фото новорожденной дочери, которую назвала Лили Кои.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли родила дочь (фото)На фото Мерьем держит свою дочку на руках. Ее волосы собраны, на лице нет макияжа, а сама она одета в спортивную кофту. Младенец у нее на руках в белой шапочке и пеленках. Актриса так держит дочку, что ее лица не видно.

Мерьем Узерли родила 8 января вторую дочь, но имя ее отца пока не раскрывает. Радостной новостью с поклонниками 37-летняя турецко-немецкая актриса поделилась практически сразу, опубликовав несколько снимков в Инстаграм.

Старшую дочь Мерьем зовут Лара, ей шесть лет, а ее отец - турецкий бизнесмен Джан Атеш.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая