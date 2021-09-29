Музыкант Игорь Наджиев пожаловался на Пугачеву, которая приложила руку к его исчезновению из шоу-бизнеса.

Российский музыкант Игорь Наджиев рассказал, что с 90-х годов его не приглашают ни на один концерт. А виной тому Алла Пугачева, которая якобы приложила руку к его исчезновению с телеэкранов.

Об этом сообщает Sobesednik.ru.

"Да, моя фамилия вычеркнута. Недавно второй раз меня позвали на шоу "Ты – суперстар", но моё участие по непонятным причинам сорвалось. Я знаю, что меня, к примеру, никогда не позовут на "Первый канал" в проект "Три аккорда"", - сказал Игорь.

По словам Наджиева, Примадонна считала его самым главным конкурентом ее экс-супруга Филиппа Киркорова. Поэтому она и сделала все возможное, чтобы его не приглашали на большие концерты. Также он отметил, что не обижается на Пугачеву, так как у него есть свой фан-клуб и в принципе ему есть чем заняться.

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"Я ежемесячно даю сольные концерты в одном легендарном клубе-ресторане Москвы. Мои выступления очень длительные, в последнее время пою по 43 песни за концерт. Такое у нас никто не делает. На меня приезжают люди из других городов", - говорит артист.

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Автор: Диана Могилевич