Он едва остался в живых.

Известный украинский ведущий и обозреватель Ваня Рассел рассказал, как оказался в эпицентре событий во время массированной атаки врага.

Сегодня, 8 июля, россияне выпустили ракеты по разным городам Украины. В частности, сильные взрывы и повреждения были в столице. Вблизи дома Рассела было попадание ракетой.

Из-за взрывной волны мужчина сильно испугался и думал, что остался без жилья. К счастью, он не получил никаких повреждений, однако до сих пор не может оправиться от пережитого.

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"Писать, что я ненавижу Россию и т.д. нет сил! Я думаю, что все в шоке от того, что сегодня произошло. Я думал, что погибну. Ракета попала в соседний от моего дом. Меня трясет", - рассказал Рассел в Instagram и показал на фоне место попадания.

Также Ваня добавил, что его удивляют некоторые люди, которые после очередной террористической атаки врага продолжают общаться на русском языке.

"На фоне й*б*на русский язык! С*к*, бл*д*! Пол дома уничтожено, а они, продолжают говорить на русском", - возмутился блогер.

Напомним, ранее стало известно, что дом украинского музыканта Николая Пацюка разрушила российская ракета. К счастью, с мужчиной все хорошо, однако его жилье повреждено, а также сгорела машина.

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