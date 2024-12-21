Певец признался, что употреблял алкоголь в больших количествах и ни один день не проходил без него.

Украинский певец Melovin, он же Константин Бочаров, откровенно рассказал о своем алкоголизме. От спиртного исполнитель стал зависимым после начала большой войны. Знаменитость поделился, к каким проблемам со здоровьем привела зависимость и как ему удалось отказаться от алкоголя.

В интервью проекту "Экзамен. Новая реальность" Марии Ефросининой артист отметил, что выпивать он начал после начала полномасштабного вторжения. Большая война вызвала у Melovin много размышлений о его жизни. Он е понимал, куда двигаться дальше и как строить жизнь. Навязчивые мысли звезда пытался утолить алкоголем, но это делало только хуже.

"Война сделала пропасть между прошлой жизнью не тем, что летят ракеты и ты по другому адаптируешься к миру, а полностью ментальную. Изменилось мировосприятие: "Кто ты такой?", "Что ты хочешь сделать?", "Это были твои мечты или навязанные кем-то?" Начало всплывать очень много страхов, образ детства. Это как бы катализатор - запустились все процессы одновременно", - вспомнил Бочаров.

Однажды Константин проснулся и понял, что вообще не чувствует свою руку. Именно тогда он впервые понял всю серьезность ситуации. Руку у Melovin отняло на три дня, после чего он обратился к врачам, которые диагностировали у певца начальную стадию цирроза печени.

"У меня отняло левую руку на три дня. Я проснулся так однажды и думаю: "Ну, онемела рука". Наступает вечер, рука не проходит. Наступает следующий день, рука онемела. Третий день - рука онемела. И тут я сам уже испугался, позвонил своему психиатру. Она сказала: "Тебе п**да". Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени. Я пошел на УЗИ и мне женщина говорит: "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и то в возрасте за 50 лет". Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Напивался до беспамятства", - поделился знаменитость.

Правда, даже проблемы с печенью не остановили артиста. Он продолжал выпивать, в результате чего у него обнаружили другое заболевание - сахарный диабет.

Алкоголь спровоцировал диабет. Я сдал анализы и мне говорят: "Поздравляем у вас был предиабет, а сейчас у вас диабет. У меня был сахар 12-13 при норме 4", - добавил Константин.

Тогда специалисты напугали звезду, что он может не дожить даже до 30 лет. Melovin после этого решился на перемены в жизни и начал со своей команды. Он сменил музыкантов на тех, которые не употребляют алкоголь. Также на него сильно повлияло прочтение книги "Ход королевы". По словам Бочарова, он узнал в главной героине себя, ведь из-за наркотических и алкогольных веществ она потеряла себя и свою карьеру. В апреле прошлого года музыкант полностью отказался от алкоголя и пока не употребляет.

"В тот день в своем телефоне я написал: "23 апреля - я больше не нуждаюсь в алкоголе". С этого момента я не употребляю. Это мое достояние за время войны", - подытожил исполнитель.

Напомним, ранее Melovin рассказал о развитии отношений с SWOIIA. Артист признался, что у него сильные чувства к артистке.

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