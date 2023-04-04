Артист побоялся открыто говорить о войне.

Российский певец Валерий Меладзе сейчас отдыхает в Куршевеле. Во время отдыха его "поймали" журналисты издания "Украинская правда" и спросили у него о войне в Украине.

"Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит Украину?" - поинтересовался у Меладзе журналист.

Однако артист побоялся говорить что-то на камеру. Но журналист не остановился и продолжил спрашивать у Меладзе о его позиции. В этот момент Валерий Шотович позвал его подальше от камер со словами: "Пойдемте, я вам все расскажу".

Журналист последовал за ним, но оператори продолжали их снимать. В это время старший сын певца Константин попытался закрыть отца от камер, а жена Меладзе - Альбина Джанабаева - попыталась увести его от журналистов, также прикрывая собой.

Интересно, что в Куршевеле была и жена заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Светлана Иванова прогуливалась по Куршевелю в штанах, кофте и шубе. Также она была с сумочкой Hermes, стоимость которой стартует от 8 тысяч долларов (более 294 тысяч гривень).

Позиция Валерия Меладзе по войне в Украине

В первый день полномасштабной войны Меладзе осудил кровопролитие в Украине и призвал к миру, однако совсем скоро он изменил свою позицию, продолжив выступать в стране-агрессора.

Позже он появился на одном из корпоративов в Дубае, где тихо сказал: "Героям слава!" После этого россияне призвали лишить его гражданства. Однако и в этот раз трусливый артист выкрутился. Он заявил, что любит и украинцев, и россиян, поэтому не хочет никого из них ненавидеть. В этот раз Меладзе простили в РФ.

Однако пока его концерты в стране-агрессора не предвидятся.

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