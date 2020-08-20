Чилийская продавщица меда стала популярной благодаря угрозам от актера Мела Гибсона

Актер может подать иск в суд на продавщицу.

Угроза иска от голливудского актера Мела Гибсона принесла славу чилийской продавщице меда.

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Женщина одна воспитывает ребенка и работает преподавательницей, передает ТСН.

В период карантина у нее не хватало денег, поэтому она решила продавать мед. На этикетках она разместила портрет Мела Гибсона.

Адвокаты актера, узнав об этой ситуации, попросили изменить этикетки. В противном случае они подадут иск в суд. Свою историю чилийка обнародовала в Интернете, и, кроме массовой поддержки, получила предложения от местных фирм - бесплатно создать новую этикетку.

Теперь женщина стала популярной, благодаря этой ситуации, и раздумывает даже над тем, чтобы поставлять мед в другие страны.

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Автор: УНИАН