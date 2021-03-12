Некие источники сообщили СМИ, что "оба лагеря готовы объединиться".

Принц Уильям во время светского мероприятия с супругой Кейт прокомментировал недавнее интервью своего брата принца Гарри.Он сказал, что считает, в королевской семье нет расизма, и с братом еще не общался, но планирует.

Читайте такжеУ Елизаветы II отреагировали на скандальное интервью принца Гарри и Меган МарклПринц Гарри в интервью Опре Уинфри говорил, что очень любит Уильяма и готов наладить отношения, но для этого потребуется какое-то время. Таким образом братья не скрывают, что конфликт между ними был.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, в июле братья должны встретиться в Кенсингтонском дворце на церемонии открытия памятника принцессе Диане, которая должна состояться в день ее 60-летия – 1 июля 2021 года. СМИ допускают, что супруга Гарри Меган Маркл на мероприятии не появится. Пара уже заявила, что в начале лета появится на свет их второй ребенок.

Некие источники сообщили изданию Mirror, что "оба лагеря готовы объединиться" и выступить "единым фронтом" в этот день. "Напряженность, несомненно, нарастает, но они оба понимают, что важно отложить любые разногласия, по крайней мере, для церемонии", - пишут СМИ.

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Автор: Ирина Погорелая