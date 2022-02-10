Звезда также вернула себе девичью фамилию.

Голливудские актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально оформили развод.

Об этом сообщает TMZ.

Заключительное заседание суда состоялось 8 февраля. Фокс и Грин не подписывали брачный контракт, поэтому разделят общее имущество за 10 лет супружеской жизни пополам.

В документах нет пункта по алиментам. Однако актеры подписали соглашение о совместной опеке над тремя общими детьми – 9-летним Ноа, 7-летним Боди и 5-летним Джорни.

Меган, которая после женитьбы взяла фамилию Грин, снова стала Фокс.

Фокс и Грин поженились на пляже Мауи в 2010 году. Через 5 лет актриса подала на развод, но судебный процесс затянулся. В ноябре 2020 года Фокс вновь обратилась в суд. В начале 2022 года пара официально развелась.

Читайте такжеСтало известно, сколько стоило обручальное кольцо Меган ФоксСейчас Меган готовится к свадьбе с музыкантом Machine Gun Kelly, который недавно сделал ей предложение. В то же время Брайан готовится в пятый раз стать отцом. Его девушка Шарна Берджесс беременна.

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