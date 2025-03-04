'Матильда на виду': Камалию захейтили из-за штанов, сквозь которые видно ее 'прелести'

Артистка пока никак не ответила на хейт.

Украинская певица Камалия нарвалась на хейт из-за слишком обтягивающих штанов, сквозь которые просвечивается контур ее интимного места.

Так, она поделилась кадрами, на которых предстала в белых штанах и поло для верховой езды. Поклонники звезды нашли повод для хейта и написали ей в комментариях массу негатива.

Что пишут в сети:

Видео дня

"Матильда на виду"

"Уже с такой фигурой нельзя надевать такое в обтяжку. Неужели она не видит? Ужас!"

"Вареник сверху. Ну, капец"

"Камалия, при таком состоянии вы должны выглядеть лучше. Это факт"

Стоит отметить, что нашлись и те поклонники, которые поддержали артистку. Они написали, что она прекрасно выглядит и добавили "собаки лают, а караван идет".

"Камалия, вы очень красивая и искренняя молодая женщина. На вас всегда приятно смотреть!"

"Красивая женщина! Люди, будьте добрее"

"Красивая женщина, красивая женская фигура, красивые брюки. Комментарии - шлак"

Напомним, ранее Камалия назвала метод, который помогает ей худеть. По ее словам, сейчас лучше всего помогает в этом интервальное голодание.

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