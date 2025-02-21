Артистка поделилась своими секретами.

Известная украинская певица Камалия, которая ранее рассказывала о переживаниях из-за разлуки с 11-летними дочерьми, поделилась новыми откровениями. В частности, она заговорила о своих секретах похудения.

Ранее артистка признавалась, что ее фигура изменилась из-за многих факторов: постоянного стресса, гормональной терапии и операции на фоне онкологии.

Однако Камалия решила изменить эту ситуацию и начала активно работать над усовершенствованием собственных форм. По ее словам, сейчас лучше всего помогает в этом интервальное голодание.

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"Я на интервальном питании. 19-20 часов не ем, а потом один раз поела и все. Это обычно супчик, какой-то салатик. Возможно, кусочек мяса или печени", - рассказала исполнительница в интервью каналу М1.

К слову, неизвестно, сколько времени Камалия на интервальном голодании. Также певица решила пока не рассекречивать свой вес и не назвала, какие результаты уже получила от своего метода похудения.

Напомним, ранее Камалия впервые рассказала об отношениях с тираном, который ее преследует. Артистка отметила, что волнуется за собственную безопасность, ведь экс-избранник угрожает ей и не дает покоя ее семье.

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