Ведущая поделилась, где они с родными провели праздничные дни.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина подвела итоги декабря и рассказала, как начался для нее новый год. Интервьюерка поделилась, что впервые за долгое время ей удалось собрать свою семью в полном составе и встретить новогодние праздники вместе.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что в отпуск к ней и детям приехал ее муж - военный Тимур Хромаев. Как известно, сейчас он служит в рядах ВСУ на Запорожском направлении, поэтому редко может приезжать в Киев. Также в этом году на каникулы на родину приехала 20-летняя дочь супругов - Нана. Следовательно, у Ефросининой, можно сказать, был двойной праздник.

Семья вместе отпраздновала новогодние праздники и, вероятно, сейчас каждый продолжил заниматься своими делами и снова покинул дом. Возможно, Нана уже вернулась в Нидерланды, где она изучает политологию в университете, а Хромаев отправился на службу.

Видео дня

По словам Марии, за это короткое время, проведенное вместе, они успели немало. В частности, проводили время с гостями в Киеве, украшали дом и даже успели поехать в Буковель. Правда, отдых был не слишком позитивным. Дело в том, что в Карпатах семья заболела. Однако это не помешало ведущей наслаждаться временем с мужем, дочерью и 10-летним сыном Александром, ведь все вместе они видятся лишь несколько раз в год.

Блогерша поделилась кадрами с отдыха, на которых она позировала на камеру вместе с любимым, сыном. А также показала, как украшала с избранником елку у себя дома в Киеве.

"Дождались нашего папу в отпуск на праздники! Приехала на каникулы Наночка. Нарядили елку! Принимали гостей. И у нас было только четыре дня на Буковель. Там расслабились и заболели. Классика! Но все равно я была счастлива - просто дышала своими детьми и мужем, ведь вся моя семья, к сожалению, собирается вместе всего несколько раз в год", - рассказала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как на Рождество пряталась с 10-летним сыном от вражеской атаки в метро. Знаменитость поделилась своими мыслями после очередного утра, проведенного в укрытии.

Вас также могут заинтересовать новости: