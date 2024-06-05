Ведущая рассказала, от кого впервые услышала слухи о разводе с мужем.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина и ее муж - военный Тимур Хромаев - впервые отреагировали на слухи об их разводе. Супруги были шокированы новостями, которые распространили в сети.

Как известно, звездная пара в браке уже 21 год, но недавно появилась информация, что в отношениях влюбленных не все хорошо. Хромаева даже обвинили в изменах и в том, что он планирует уйти к молодой любовнице.

Ефросинина узнала об этом из видео в TikTok, которое ей прислала дочь Нана. По словам ведущей, девушка обычно не вмешивается в отношения родителей, но здесь попросила маму объяснить, что произошло.

"Наша Нана, которая никогда не лезет в наши отношения и я считаю частично благодаря этому мы тогда имели возможность в 2013 году сосредоточиться на нас двоих. Потому что Нануся восприняла очень спокойно, с уважением и никогда не создавала с этим дополнительных переживаний и проблем. Впрочем, на днях присылает мне ролик с TikTok и говорит: "Мама, как ты все это выгребаешь?" - поделилась Мария.

Знаменитость говорит, что слухи об их разводе очень "залетели", потому что коллеги на работе интересовались у нее, правда ли это. При этом Мария опровергла все сплетни и объяснила, что они с Тимуром не разводятся.

Сам Хромаев практически никак не отреагировал на слухи. Он говорит, что не видел видео в сети и не воспринимает любые упреки серьезно. Воин убежден, что из-за публичности и расстояния на теме их отношений можно легко спекулировать.

"На этой теме очень легко спекулировать. Потому что очень много семей у нас в условиях на расстоянии и это испытывает отношения. И многие не выдерживают. И, видимо, людям нужно давать ответ на эти проблемы", - указал Тимур.

Заметим, что Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Вместе они воспитывают двоих детей: 20-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Александра.

Напомним, ранее муж Маши Ефросининой растрогал чувственным поздравлением в день рождения ведущей.

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