Долгое время певица делала вид, что она и есть Klavdia Petrivna, чтобы запутать поклонников, но в конце концов стало известно, что под шляпами скрывалась Соломия Опрышко.

Украинская певица Маша Кондратенко, известная песнями "Ванька-Встанька", "Огонек огонек", "Кто это такая", призналась, получала ли средства за временную роль артистки Klavdia Petrivna. Звезда долгое время делала вид, что именно она является загадочной исполнительницей и даже вместо нее получала награды на мероприятиях, но в конце концов, стало известно, что под масками скрывалась 20-летняя львовянка Соломия Опрышко.

Во время YouTube-программы NABARI знаменитость, которая стала финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2025", отметила, что она не получала никаких гонораров за сотрудничество с Klavdia Petrivna. Однако она говорит, что получила удовольствие от такой авантюры, ей было весело участвовать в этом, а также это стало полезным для нее опытом.

"Я не знаю, почему кто-то решил, что мне за это платили. Когда-то ко мне подошла SKYLERR и спросила: "За сколько ты на это согласилась?" А я бесплатно согласилась, это была просто хорошая авантюра. Это классный опыт, я сильно люблю Klavdia Petrivna как человека и ее команду", - рассказала Кондратенко.

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Маша поделилась, что сначала она получила предложение об эксперименте от самой Опрышко, но со временем их команды начали сотрудничать и продумывать все этапы. Следовательно, им удалось реализовать свой замысел и некоторое время украинцы действительно думали, что певица и есть Klavdia Petrivna. Таким образом удалось сохранить интригу и "спрятать" Соломию.

"Даже не было речи о том, чтобы мне кто-то за это платил. Это была такая коллаборация. Было очень весело и классно", - подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что дружит с Опрышко и ей очень нравится ее творчество. По ее словам, Klavdia Petrivna умеет создавать хиты и писать тексты к песням, которые запоминаются аудитории.

Напомним, ранее Маша Кондратенко высказалась о позиции Насти Каменских и Потапа во время войны. Она также призналась, поддерживает ли общение с артистами.

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