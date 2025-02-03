Она также призналась, поддерживает ли общение с артистами.

Украинская певица и финалистка Нацотбора на "Евровидение-2025" Маша Кондратенко высказалась о позиции Насти Каменских и Потапа во время войны.

Не секрет, что в 2020 артистка участвовала в шоу "Голос страны", где ее тренерами были и певица, и рэпер. Однако сейчас Потапа, который находится за границей во время полномасштабного вторжения, постоянно хейтят украинцы за одиозные выходки, а Каменских позиционирует себя как интернациональная артистка. Но Маша признается, что не поддерживает отношения со звездными супругами.

"Что я могу сказать? На их песнях я росла. Настя - талантливая вокалистка, Потап - настоящий хитмейкер. Сейчас мы не общаемся, наши пути разошлись, но я безусловно желаю им успеха, где бы они в будущем не решили продолжать свой путь", - прокомментировала Кондратенко в интервью NV.

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Она также добавила, что у них не было общих песен или контрактов. После шоу каждый пошел своей дорогой, однако Маша благодарна тому опыту.

"Шоу - это лишь трамплин. А дальше все зависит от сотни факторов. Поэтому даже победа в талант-проекте ничего не гарантирует. Нужно искать себя, собственный стиль, проверять гипотезы, смело экспериментировать и очень- очень много работать. Поверьте, в большинстве случаев чем популярнее артист, тем больше он вкладывает сил, энергии и времени в свою карьеру. Остановишься - потеряешь тот уровень, к которому шел годами", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее Настя Каменских впервые вышла на связь после недавнего хейта Потапа в сети.

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