Ведущая поделилась архивным кадром папы Александра.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала своего покойного отца Александра.

Женщина опубликовала архивную фотографию близкого человека в своем Instagram и вспомнила родной Крым в День сопротивления российской оккупации Крыма, который был вчера, 26 февраля.

"Мне снился папа (на фото справа). Он каждый год снится мне в эти дни - дни оккупации Россией моей родины, моего Крыма. Именно папа привил мне ощущение дома. Я никогда не встречала людей, которые бы так сильно, как он, любили Керчь. А еще именно он учил меня с детства: "Делай добро, и бросай его в воду, не ожидая благодарности. Просто иди своим путем, не изменяя принципам - он выведет тебя к делу твоей жизни", - написала Ефросинина.

Видео дня

Она также добавила, что отец занимался строительством и построил почти половину Керчи. А последняя просьба мужчины была, чтобы его похоронили в родном городе. Об этом Маша вспомнила так:

"Когда папа умер, мы выполнили его последнюю волю - быть похороненным именно в Керчи. Везли тело из Севастополя, где на тот момент жили родители. Меня юную это очень поразило - я не понимала, почему так важно, где тебя похоронят. Теперь понимаю. Хотел лежать в родном городе, который он строил".

К слову, после оккупации Крыма Россией с 2014 года ведущая не может приехать на могилу к отцу. Однако Маша мечтает, что в будущем наступит день, когда она поедет в украинский Керчь и посетит место захоронения родного человека.

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые за долгое время показала 21-летнюю дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: