Музыкант сначала высказался против войны, а потом выступал на концертах с символикой "Z" в России.

Российский певец Сергей Лазарев сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступил против войны, однако потом отказался от своих слов и удалил все посты. Сейчас он решил все же определиться со своей политической позицией и озвучить ее в комментарии росСМИ.

В частности, Лазарев решил публично доказать, что поддерживает путинское правительство и убийственную политику Кремля. Для этого он приехал в село Топорково в Сергиево-Посадском районе, где разместили украинских детей.

"Я всегда старался помогать людям по мере своих возможностей, поэтому эта акция – не разовая. С моими фан-клубами мы помогаем детям по всей стране, я это делаю просто потому, что по-другому не могу. И детей своих учу тому, что надо помогать другим, и что добро всегда побеждает зло", - поделился артист.

Напомним, ранее Сергей Лазарев из-за критики открестился от слов в поддержку Украины.

Также УНИАН писал, что Сергей Лазарев оконфузился с номером для Евровидения.

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