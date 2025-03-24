Также ее мать раскрыла новые подробности в этом деле.

Украинской модели Марии Ковальчук, которую несколько дней назад нашли в Дубае с многочисленными переломами, стало лучше.

По словам представителей консульства Украины в Дубае, состояние 20-летней девушки оценивают как стабильное. Она уже перенесла три сложные операции, однако ее жизни уже ничего не угрожает.

Позже мать Марии тоже заговорила на эту тему. Женщина опровергла информацию, которую распространяли росСМИ о критическом состоянии ее дочери и отметила, что к ней лично никто из журналистов не обращался за комментарием.

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"Мне очень больно видеть то, что пишут, - это все неправда. Ни с кем из близких не связывались, вся грязь выдумана. Продолжается следствие, больше ничего сказать не могу", - сказала мать Ковальчук.

Что известно о Марии Ковальчук

Девушка прилетела в ОАЭ 15 декабря 2024 года из-за модельной работы. О внезапном исчезновении Ковальчук сообщила подруга-россиянка Ангелина Дорошенкова. По ее словам, Мария не выходила на связь с 11 марта, а последний раз они виделись 9 марта на вечеринке, где модель познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса. По словам росСМИ, Марию нашли через 10 дней в клинике без документов и мобильного телефона с переломами рук, ног и позвоночника. Сейчас продолжается расследование дела.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота шокировала фото после избиения мужем.

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