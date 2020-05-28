Звезда фильма "Такси" и ее муж переболели коронавирусом

Супруги рассказал о заражении на COVID-19.

Французская актриса Марион Котийяр и ее супруг, кинорежиссер Гийом Кане переболели коронавирусом.

Об этом Кане рассказал в интервью изданию Paris Match.

У 44-летней звезды фильмов "Такси", "Джонни Д." и "Иммигрант" и у ее 47-летнего мужа болезнь протекала в легкой форме.

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«Нам с Марион повезло, поскольку у нас была легкая форма этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого бояться, но в любом случае, мы рады, что все позади», — говорит режиссер.

Марион и Кане вместе с 2007 года. Несмотря на то, что пара живет в фактическом браке уже 12 лет, свои отношения они не узаконили. У них двое детей: сын Марсель и дочь Луиз.

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