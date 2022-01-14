Ведущая получила множество комплиментов от поклонников.

Ведущая 1+1 Маричка Падалко захватила фолловеров стройной фигурой в обтягивающем платье.

Фотографии появились в Instagram ведущей.

Падалко появилась на премьере рождественского фильма. Для публичного мероприятия она выбрала короткое обтягивающее платье синего цвета. Образ дополнила черными колготами и ботильонами.

Ведущая 1+1 решила не добавлять в свой "лук" никакие аксессуары. Падалко дополнила образ легким макияжем и укладкой.

Читайте такжеЗвезда 1+1 Маричка Падалко рассказала об интересной новогодней традицииПлатье подчеркнуло стройную фигуру Марички. Ведущая получила множество комплиментов от фолловеров.

"Хорошенькая", "Супер. Какая вы классная", "Красавица", - пишут поклонники звезды.

Маричка Падалко — украинская телеведущая, ведущая ТСН на телеканале 1+1. Она - жена журналиста, общественно-политического деятеля Егора Соболева. Супруги воспитывают сына Михаила и двух дочерей - Марию и Катерину

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