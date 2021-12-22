Маричка Падалко сходила в кино в стильном образе.

Украинская телеведущая, звезда 1+1 Маричка Падалко сходила в кино вместе со своими детьми. В инста-сториз она показала коротенький ролик, на котором ее дочь перед показом поет в микрофон, а сама она подтанцовывает.

Для такого выхода Маричка надела черное мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Также она надела трендовые черные капроновые колготки в горошек и грубую обувь.

В таком образе можно рассмотреть и ножки ведущей. Видно, что Падалко следит за своей фигурой и много времени уделяет спорту.

Читайте такжеЗвезда 1+1 похвасталась романтическим сюрпризом от тайного поклонника (фото)Отметим, что каждое фото Марички Падалко вызывает восторг у ее поклонников. Особенно те снимки, на которых она позирует со своими тремя детьми. Глядя на внешний вид ведущей, фолловеры часто отмечают, что она выглядит как сестра со своими детьми.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала об интересной новогодней традиции.

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