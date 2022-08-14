Егор Соболев состоит в рядах ВСУ.

Украинская телеведущая Маричка Падалко показала новое фото своего супруга Егора Соболева, который с начала полномасштабного вторжения защищает Украину.

В инста-сториз Падалко опубликовала фото мужа в военной форме и с оружием. При этом она достаточно лаконично подписала снимок: "Где-то там".

Отметим, супруг украинской телеведущей Марички Падалко еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с другими военными он защищает нашу страну от российских оккупантов, которые пришли на нашу территорию грабить, насиловать, разрушать и убивать.

Однажды Егора Соболева отправили на боевое задание в Ирпень. Пять дней с ним не было связи, и эти дни были самыми волнительными и страшными для Марички.

Сама ведущая рассказала, что очень переживала за своего супруга. Но утешала она себя тем, что если нет новостей, то это уже хорошо. Ведь если бы с ним что-то случилось, она бы об этом сразу узнала.

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