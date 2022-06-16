Егор Соболев защищает Украину от оккупантов.

Супруг украинской телеведущей Марички Падалко еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с другими военными он защищает нашу страну от российских оккупантов, которые пришли на нашу территорию грабить, насиловать, разрушать и убивать.

Однажды Егора Соболева отправили на боевое задание в Ирпень. Пять дней с ним не было связи, и эти дни были самыми волнительными и страшными для Марички.

Звезда 1+1 в комментарии ТСН рассказала, что очень переживала за своего супруга. Но утешала она себя тем, что если нет новостей, то это уже хорошо. Ведь если бы с ним что-то случилось, она бы об этом сразу узнала.

"Британцы говорят в таких случаях No news is good news. Почему-то думала, что вдруг что-то плохое произойдет, я об этом скорее узнаю, чем просто потому, что он не может выйти на связь. Он меня предупредил, что с ним связи не будет, что им запрещено включать мобильные, потому что это приводит врага на них. С одной стороны, я к этому была готова, а с другой, понимать, что он уже 5 суток не на связи, и неизвестно, что с ним, это очень тяжело. Помню, те 5 дней для меня были бесконечны", – рассказала Падалко.

Напомним, Маричка Падалко нашла во дворе дачи часть российской ракеты.

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