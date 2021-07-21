У телеведущей трое детей.

Украинская телеведущая Маричка Падалко вместе со своими детьми отдыхала в Грибовке. Оттуда она показала яркое фото, на котором предстала вместе со своей семьей.

В кадре позировала сама Маричка и трое ее детей - 14-летний Михаил, 12-летняя дочь Мария и 10-летняя Катя. Падалко появилась перед подписчиками в нежно-голубом платье с цветочным принтом, которое ей очень к лицу. Такой же романтический образ выбрала и ее старшая дочь Мария.

Младшая Катя предстала в шортах и тунике с единорогом, а Михаил - в шортах и синем поло.

"Какие же у вас детки большие и мама молодая", "Какие вы классные", "Хорошо, что все вместе", "Очень хорошая семья", - пишут пользователи сети.

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Отметим, Маричка Падалко родила троих детей от экс-нардепа Егора Соболева.

"Признаюсь, долгое время я вообще не хотела детей. Была убежденной карьеристкой! Материнский инстинкт у меня проснулся ближе к 30-ти. Вот только забеременеть я не могла. Физически я была абсолютно здорова, но детей у нас с первым мужем, с которым мы прожили 15 лет, не было. Интересно, что, когда наши дороги разошлись, и он, и я благополучно стали родителями", - ранее говорила телеведущая.

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Автор: Диана Могилевич