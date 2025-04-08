Похоронят украинскую защитницу в ее родном Кривом Роге, который был ее источником вдохновения.

На фронте, защищая Украину, отдала свою жизнь украинская художница из Кривого Рога Маргарита Половинко. На момент гибели девушке был всего 31 год. Украинка служила в рядах Второго механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Она была волонтером и парамедиком.

Трагическую новость сообщили ее коллеги - украинские художники Инга Леви и Никита Кадан - в своих Instagram. Они отметили, что прощание с погибшей состоится в пятницу, 11 апреля. Похоронят защитницу в ее родном городе - Кривом Роге - на центральном кладбище, на Аллее Славы.

Половинко родилась 24 марта 1994 года. Она училась в Днепропетровском театрально-художественном колледже, после чего поступила на факультет станковой живописи в Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры.

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До начала полномасштабного вторжения девушка изучала темы постиндустриального общества, маргинализированности и человеческого одиночества. В своих картинах она изображала мифологических существ "исчезнувших".

В 2022 году Маргарита приняла решение о полном вовлечении в помощь украинским военным. Сначала она активно волонтерила и собирала помощь защитникам.

В частности, художница ездила в Николаевскую и Херсонскую области, где восстанавливала разрушенные дома. После этого она помогала эвакуировать людей с прифронтовых территорий и вывозила раненых бойцов с передовой. Позже стало известно, что Половинко вступила в ряды Второго механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и стала парамедиком.

Во время войны Марагарита изменила свой стиль написания картин. Она начала вести дневник, в котором рисовала карандашом, а иногда - даже кровью. Об этом она рассказала в интервью Secondary Archive. Девушка все чаще рисовала смерть. Ее она изображала, как своего спутника по жизни, которая в некоторые моменты даже помогает.

Родной Кривой Рог защитница часто называла своим главным источником вдохновения. Она называла его "кровью земли" из-за того, что город был окружен красными от руды карьерами.

Напомним, ранее на войне погиб продюсер украинский Юрий Кирпик. Военный наиболее известен как исполнительный продюсер сериалов "Джованні" (2019) и "Будиночок на щастя" (2018), а также проекта "Зважені та щасливі".

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