На фронте, защищая Украину, отдала свою жизнь украинская художница из Кривого Рога Маргарита Половинко. На момент гибели девушке был всего 31 год. Украинка служила в рядах Второго механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Она была волонтером и парамедиком.
Трагическую новость сообщили ее коллеги - украинские художники Инга Леви и Никита Кадан - в своих Instagram. Они отметили, что прощание с погибшей состоится в пятницу, 11 апреля. Похоронят защитницу в ее родном городе - Кривом Роге - на центральном кладбище, на Аллее Славы.
Половинко родилась 24 марта 1994 года. Она училась в Днепропетровском театрально-художественном колледже, после чего поступила на факультет станковой живописи в Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры.
До начала полномасштабного вторжения девушка изучала темы постиндустриального общества, маргинализированности и человеческого одиночества. В своих картинах она изображала мифологических существ "исчезнувших".
В 2022 году Маргарита приняла решение о полном вовлечении в помощь украинским военным. Сначала она активно волонтерила и собирала помощь защитникам.
В частности, художница ездила в Николаевскую и Херсонскую области, где восстанавливала разрушенные дома. После этого она помогала эвакуировать людей с прифронтовых территорий и вывозила раненых бойцов с передовой. Позже стало известно, что Половинко вступила в ряды Второго механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и стала парамедиком.
Во время войны Марагарита изменила свой стиль написания картин. Она начала вести дневник, в котором рисовала карандашом, а иногда - даже кровью. Об этом она рассказала в интервью Secondary Archive. Девушка все чаще рисовала смерть. Ее она изображала, как своего спутника по жизни, которая в некоторые моменты даже помогает.
Родной Кривой Рог защитница часто называла своим главным источником вдохновения. Она называла его "кровью земли" из-за того, что город был окружен красными от руды карьерами.
Напомним, ранее на войне погиб продюсер украинский Юрий Кирпик. Военный наиболее известен как исполнительный продюсер сериалов "Джованні" (2019) и "Будиночок на щастя" (2018), а также проекта "Зважені та щасливі".