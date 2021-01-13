MamaRika периодически показывает подобные фото.

Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото девушка позирует абсолютно голой. При этом она сидит на диване и прикрывает свои интимные места одеялом. Стоит отметить, что ранее певица уже публиковала подобные фотографии.

"Мамка рулит", "Крутая", "Очень красиво", - написали фанаты.

Чем известна MamaRika:

В возрасте 17 лет участвовала в проекте "Американский шанс" (США, штат Калифорния, Лос-Анджелес) и выиграла в нём

В 19 лет Эрика стала финалисткой вокального шоу "Фабрика звезд-3"

В качестве фотомодели Эрика появлялась на обложках популярных глянцевых журналов Playboy (Украина), MAXIM, Viva!, трижды участвовала в проекте "Viva! Самые красивые"

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Автор: Диана Могилевич