Певица восхитила сеть / instagram.com/mamarika_official
Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото девушка позирует абсолютно голой. При этом она сидит на диване и прикрывает свои интимные места одеялом. Стоит отметить, что ранее певица уже публиковала подобные фотографии.
"Мамка рулит", "Крутая", "Очень красиво", - написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/mamarika_official
Чем известна MamaRika:
- В возрасте 17 лет участвовала в проекте "Американский шанс" (США, штат Калифорния, Лос-Анджелес) и выиграла в нём
- В 19 лет Эрика стала финалисткой вокального шоу "Фабрика звезд-3"
- В качестве фотомодели Эрика появлялась на обложках популярных глянцевых журналов Playboy (Украина), MAXIM, Viva!, трижды участвовала в проекте "Viva! Самые красивые"
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