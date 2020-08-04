Известная певица прошлась по магазину в "детском" купальнике
10:20, 04 августа 2020Звезды
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MamaRika опубликовала новое фото.
Певица показала фото / instagram.com/mamarika_official
Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в магазине.
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Звезда пришла в магазин в голубом купальнике с принцессой. А дополнил образ голубо-белый козырек.
"В магазин тоже надо ходить красиво", - написала певица.
Поклонникам понравилась такая фотография звезды и они ометили, что она выглядит очень привлекательно.
"Ты меня узнаешь полюбэ,я буду в купальнике в АТБ", "Огнище", "Красоточка", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/mamarika_official
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