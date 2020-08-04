Известная певица прошлась по магазину в "детском" купальнике

MamaRika опубликовала новое фото.

Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в магазине.

Читайте такжеУкраинская гимнастка показала фигуру на берегу моря

Звезда пришла в магазин в голубом купальнике с принцессой. А дополнил образ голубо-белый козырек.

"В магазин тоже надо ходить красиво", - написала певица.

Поклонникам понравилась такая фотография звезды и они ометили, что она выглядит очень привлекательно.

"Ты меня узнаешь полюбэ,я буду в купальнике в АТБ", "Огнище", "Красоточка", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян показала фигуру в ультраоблегающей коже.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram