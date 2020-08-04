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Известная певица прошлась по магазину в "детском" купальнике

10:20, 04 августа 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/mamarika_official

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Звезда пришла в магазин в голубом купальнике с принцессой. А дополнил образ голубо-белый козырек. 

"В магазин тоже надо ходить красиво", - написала певица.

Поклонникам понравилась такая фотография звезды и они ометили, что она выглядит очень привлекательно.

"Ты меня узнаешь полюбэ,я буду в купальнике в АТБ", "Огнище", "Красоточка", - написали фанаты.

Певица показала фото / instagram.com/mamarika_official

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян показала фигуру в ультраоблегающей коже.

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