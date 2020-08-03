Ким Кардашьян показала фигуру в ультраоблегающей коже

Модель опубликовала новое фото.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует со своей сестрой Кортни.

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Девушки предстали в кожаных ультраоблегающих комбинезонах. Ким подобрала комбез с рыжим оттенком, а Кортни больше понравился цвет марсала.

Оба комбинезона идеально подчеркнули фигуру звезд. Особенностью девушек является пышная попа, которую он выгодно выделил.

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян в эротическом белье соблазнила фанатов.

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