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Ким Кардашьян показала фигуру в ультраоблегающей коже

12:18, 03 августа 2020
Звезды
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Ким показала фото / Скриншот Instagram

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Девушки предстали в кожаных ультраоблегающих комбинезонах. Ким подобрала комбез с рыжим оттенком, а Кортни больше понравился цвет марсала.

Оба комбинезона идеально подчеркнули фигуру звезд. Особенностью девушек является пышная попа, которую он выгодно выделил.

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян в эротическом белье соблазнила фанатов.

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