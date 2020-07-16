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Украинская певица в купальнике засветила фигуру и влезла в грязь

18:02, 16 июля 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/mamarika_official

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Звезда предстала в черном смежном купальнике с глубоким декольте. Изюминка его заключается в том, что он надевается только через одно и плечо и красиво оголяет другое. А также купальник подчеркнул грудь певицы. Дополнили образ массивные цепи на шее и белые кроссовки, в которых звезда влезла в грязь. 

"Фигурка просто идеальная", "Мамка, ну ты и худышка", "Боже, какая красота... И море, и МамаРика... Прям эстетика", - написали фанаты.

Певица показала фигуру / instagram.com/mamarika_official

Как сообщал УНИАН, MamaRika показала дворовое видео с мужем-юмористом.

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