Украинская певица в купальнике засветила фигуру и влезла в грязь

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на большом камне.

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Звезда предстала в черном смежном купальнике с глубоким декольте. Изюминка его заключается в том, что он надевается только через одно и плечо и красиво оголяет другое. А также купальник подчеркнул грудь певицы. Дополнили образ массивные цепи на шее и белые кроссовки, в которых звезда влезла в грязь.

"Фигурка просто идеальная", "Мамка, ну ты и худышка", "Боже, какая красота... И море, и МамаРика... Прям эстетика", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, MamaRika показала дворовое видео с мужем-юмористом.

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