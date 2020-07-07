"Дочка старого вора": MamaRika показала дворовое видео с мужем-юмористом

Певица сняла романтическое автобиографическое видео.

Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram видео, на котором также присутствует ее супруг, юморист Сергей Середа.

Читайте также"Я воин по жизни": певица MamaRika рассказала о трудностях в отношениях

Пара сняла видео под песню МурKISS и Мафик "Два сердца". В этой песне звучат такие слова: "А я девчонка со двора и дочь старого вора, а ты детдомовский пацан, шпана по жизни хулиган".

Сама певица подписала видео очень лаконично: "В день поцелуев дарим вам это романтическое автобиографическое видео. Чмоки-чмоки, ё*та".

Как сообщал УНИАН, полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram