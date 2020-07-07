"Дочка старого вора": MamaRika показала дворовое видео с мужем-юмористом
14:45, 07 июля 2020Звезды
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Певица сняла романтическое автобиографическое видео.
Певица сняла видео / фото УНІАН
Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram видео, на котором также присутствует ее супруг, юморист Сергей Середа.
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Пара сняла видео под песню МурKISS и Мафик "Два сердца". В этой песне звучат такие слова: "А я девчонка со двора и дочь старого вора, а ты детдомовский пацан, шпана по жизни хулиган".
Сама певица подписала видео очень лаконично: "В день поцелуев дарим вам это романтическое автобиографическое видео. Чмоки-чмоки, ё*та".
Как сообщал УНИАН, полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем.
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