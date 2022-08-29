Женщина поделилась подробностями.

Мама погибшего 2 февраля 2015 года музыканта Кузьмы Скрябина рассказала, почему ее сын никогда не пел для военных. В интервью Тарасу Себестяновичу для YouTube-канала ТОР она сказала:

"Андрей, когда ездил на восток, никогда им не пел. Он привозил то, что должен был им привезти. Они садились, разговаривали, он мог рассказать какие-то смешные истории, но никогда не пел. Всегда говорил: "Для чего им петь? Может они сейчас погибнут. Им что, песни нужны? Их нужно накормить, одеть, оружие дать, машину купить", - цитирует слова своего покойного сына Ольга Михайловна.

Также женщина добавила, что ее сын довольно часто ездил на позиции к военным, многим им помогал. Собирался ехать туда 7 февраля 2015 года, но не дожил до поездки пять дней.

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Напомним, мама Скрябина впервые рассказала эмоциональную историю с похорон сына. Так, во время прощания к ней подошли двое военнослужащих и попросили положить в гроб к музыканту медаль.

Также УНИАН писал, что мама покойного Скрябина призналась, хочет ли повторного расследования гибели сына.

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